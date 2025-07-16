البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ قداسة البابا تواضروس من اجتازوا مرحلة التعليم الأساسي وحصلوا على الشهادة الإعدادية هذا العام، عقب تكريمه لمجموعة من المتفوقين في الشهادة الإعدادية، قبل إلقاء عظته مساء اليوم، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وحرص قداسة البابا على تهنئة جميع الطلاب الحاصلين على "الإعدادية" في كل الكنائس، وأشار إلى أنها خطوة مهمة إنجاز هذه المرحلة، وأن أمامهم مرحلتي الثانوية والجامعية.

ووجه قداسته رسالة شكر وتقدير لأولياء الأمور وللمدراس والمدرسين، والكنائس والاباء الكهنة والخدام والخادمات، على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الطلاب لاجتياز تلك المرحلة، لافتًا إلى أن النجاح يقف وراءه كل هؤلاء، وأن الله يهيئ لكل واحد من يساعدونه ويكونون شركاء في نجاحه.

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