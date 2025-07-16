إعلان

البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية

10:51 م الأربعاء 16 يوليو 2025

قداسة البابا تواضروس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ قداسة البابا تواضروس من اجتازوا مرحلة التعليم الأساسي وحصلوا على الشهادة الإعدادية هذا العام، عقب تكريمه لمجموعة من المتفوقين في الشهادة الإعدادية، قبل إلقاء عظته مساء اليوم، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وحرص قداسة البابا على تهنئة جميع الطلاب الحاصلين على "الإعدادية" في كل الكنائس، وأشار إلى أنها خطوة مهمة إنجاز هذه المرحلة، وأن أمامهم مرحلتي الثانوية والجامعية.

ووجه قداسته رسالة شكر وتقدير لأولياء الأمور وللمدراس والمدرسين، والكنائس والاباء الكهنة والخدام والخادمات، على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الطلاب لاجتياز تلك المرحلة، لافتًا إلى أن النجاح يقف وراءه كل هؤلاء، وأن الله يهيئ لكل واحد من يساعدونه ويكونون شركاء في نجاحه.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يعتذر للشعب المصري عن حوادث الفترة الأخيرة - تفاصيل

أول تعليق من مدبولي على أنباء وقف العمل بمستشفى هرمل

تفاؤل مصري قطري بقرب حل النقاط الخلافية لوقف إطلاق النار في غزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قداسة البابا تواضروس البابا تواضروس يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية المتفوقين في الشهادة الإعدادية الحاصلين على الإعدادية في كل الكنائس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة