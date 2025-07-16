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محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إسكان متضرري السيول بالصف

10:41 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إسكان متضرري السيول بالصف (4)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إسكان متضرري السيول بالصف (6)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إسكان متضرري السيول بالصف (5)
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    محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إسكان متضرري السيول بالصف (3)
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    محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع إسكان متضرري السيول بالصف (2)
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كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد مشروع إسكان "الديسمي" بمركز ومدينة الصف، والذي يستهدف تسكين 256 أسرة من المتضررين من السيول، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير بيئة معيشية كريمة ومستقرة للأسر الأولى بالرعاية.

أكد محافظ الجيزة، بحسب بيان، الأربعاء، أن المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للإسكان الريفي الحضاري، حيث تم تصميم الوحدات بما يتوافق مع طبيعة الحياة المجتمعية لأهالي قرى الصف، موضحًا أن المشروع يضم 256 وحدة سكنية و256 حظيرة لتربية المواشي، موزعة على تجمعين سكنيين، يشتمل كل منهما على 16 عقارًا سكنيًا و16 حوشًا، بحيث يحتوي كل عقار على 8 وحدات، تقابلها 8 حظائر بمعدل حظيرة لكل أسرة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يضم حزمة متكاملة من المرافق الخدمية، تشمل نقطة شرطة، ومدرسة تعليمية، وموقف سيارات، وسوق حضاري، ومركز شباب، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف صحي وخزان مياه، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير كافة الاحتياجات الخدمية والمعيشية للمقيمين داخل المشروع.

وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة الإسراع في أعمال تجهيز الموقع ورفع كفاءة التجمع السكني، والانتهاء من التشطيبات والواجهات المعمارية، تمهيدًا لافتتاح المشروع رسميًا خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بالحفاظ على النظافة العامة داخل التجمع، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق، وتهذيب الأشجار، وصيانة أعمدة الإنارة، وتجريد الطرق، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمكان.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المتضررين من السيول حياة كريمة مشروع إسكان الديسمي
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