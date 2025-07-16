موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو لموظفي القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو ستكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من الشهر نفسه، وذلك للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأكد المصدر على أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

شدد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو للقطاع العام

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

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