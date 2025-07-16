أكرم الألفي يفجر مفاجأة: شريحة جديدة تنضم للناخبين لأول مرة - فيديو

كتب- محمد شاكر:

فجَّر الكاتب الصحفي أكرم الألفي مفاجأةً من العيار الثقيل، كاشفًا وجود شريحة ناخبين جديدة تخطّت أعمارهم الـ60 عامًا للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات المصرية ويزيد عددهم عن 9 ملايين ناخب، مؤكدا أن نسبة مشاركة هذه الفئة تصل إلى 70%، وهي نسبةٌ كفيلةٌ بحسم الانتخابات وترجيح كفة المرشحين، خاصةً في القرى والصعيد والمدن الكبرى مثل القاهرة.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال الألفي: "لدي أزمةٌ مع النخبة المصرية؛ لأنها تبحث دائمًا عن الخصوصية المصرية، بينما الواقع يؤكد أن العالم كله – منذ عام 2005 – لم يعد يعترف بخصوصيات مجتمعية مغلقة."

وأضاف: "لا وجود لخصوصية مصرية عندما يتعلق الأمر بالشباب، سواءٌ في مصر أو أوروبا أو أمريكا، فالشباب تحت 30 عامًا – سواءٌ هنا أو هناك – ينتمون إلى الجيل الرقمي نفسه، يجلسون على 'تيك توك' ويتشاركون نفس السلوكيات.

وأشار إلى أن الإحصائيات العالمية تُظهر أن نسبة تصويت من هم دون 30 عامًا أقل من نصف نسبة تصويت من تجاوزوا الخمسين.

وتابع تحليله لظاهرة عزوف الشباب المصري عن الانتخابات: "البعض من المعارضة والموالاة، يتناولون هذه القضية بعناوينَ ساخنةٍ لا بجديةٍ تحليلية. فالحقيقة أنك قد تجد الشباب متحمسًا لمباراة كرة قدم، لكنه غائبٌ تمامًا أمام صناديق الاقتراع. حتى في أمريكا – رغم تطور النظام الانتخابي – لا يُعتبر الشباب لاعبًا أساسيًا في معادلة الفوز."

كما تحدث الألفي خلال اللقاء عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها توقعات نسب مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، وأدوار تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في عدد من الدوائر.

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.