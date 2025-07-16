كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على كثرة الحوادث التي شهدتها بعض المحافظات خلال الفترة الماضية واعتذاره للشعب المصري.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يعتذر للشعب المصري عن حوادث الفترة الأخيرة - تفاصيل

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء، على كثرة الحوادث التي شهدتها بعض المحافظات خلال الفترة الماضية.

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تفاؤل مصري قطري بقرب حل النقاط الخلافية لوقف إطلاق النار في غزة

كشفت مصادر، عن تفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية وقرب التوصل إلى حلول بشأن الـ4 بنود الخلافية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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الآثار تطلق حملة ترويج إلكترونية بالسوق العربي لجذب 500 ألف حجز سياحي

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة إلكترونية جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي، وذلك بالتعاون مع منصة WEGO العالمية، إحدى أبرز محركات البحث والحجز الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، وتستمر الحملة حتى يونيو 2026، وذلك في إطار تنفيذ الحملة الترويجية الدولية تحت شعار "مصر... تنوّع لا يُضاهى".

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وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبي قير للصناعات الهندسية "مصنع 10 الحربي"

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة.

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الشركة المتحدة: عدم تجديد التعاقد مع لميس الحديدي لفترة مقبلة

قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بعد مسيرة امتدت خمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة مقبلة معها.

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مصدر بـ"الطاقة الجديدة": 3.9 مليار جنيه أرباح الهيئة في 2024

قال مصدر مسؤول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة بلغت قدرتها 1590 ميجاوات، باستثمارات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025 ، مشيرًا إلى أنها تمكنت أيضًا من خفض 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

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الوطنية الصحافة": رؤساء تحرير جدد للأهرام الرياضي وآخر ساعة وبوابة روزاليوسف

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تعيين محمود صبري أحمد محمود رئيسًا لتحرير مجلة "الأهرام الرياضي" بدلًا من خالد عبد المنعم حسن إسماعيل لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

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توجيه عاجل من مدبولي بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجولة الحكومية التي أُجريت مؤخرًا بمحافظة الإسكندرية ركزت بشكل خاص على التحديات التي تواجه المدينة، وعلى رأسها ملف العقارات الآيلة للسقوط.

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