مدبولي يعتذر للشعب المصري عن حوادث الفترة الأخيرة - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء، على كثرة الحوادث التي شهدتها بعض المحافظات خلال الفترة الماضية.

وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء:"بعض الحوادث التي وقعت الأيام الماضية نأسف لها كحكومة، ولا نكابر ونعترف، ونريد الأحسن"

وقال رئيس مجلس الوزراء: "كل ضيف يأتي لمصر ويزورها يشيد بما حدث بها من تنمية وتطوير، وأنها تغيرت كثيرًا"..

وتابع:"هناك دول غير مسموح بها إظهار أي سلبيات للدولة، ومن يفعل ذلك في هذه الدول يتم محاسبته".

وأكمل قائلًا: "مش بقول بلاش نقد، لأن النقد حق كامل للمواطن المصري، ولكن ما هو الشكل العام الذي نريد أن نصدره للخارج؟".