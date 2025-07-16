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أول تعليق من مدبولي على أنباء وقف العمل بمستشفى هرمل

07:52 م الأربعاء 16 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مستشفى دار السلام "هرمل" يشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة تستهدف مضاعفة عدد الأسرة وتحويله إلى مركز متكامل لعلاج الأورام، وليس قصر خدماته فقط على علاج أورام الثدي.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أن أعمال التطوير لم تتسبب في توقف العمل داخل المستشفى.

وأضاف رئيس الوزراء: "أنا بجيب للمواطن أفضل شركات فى العالم لتأتي وتعالجه فى مصر".

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الدكتور مصطفى مدبولي وقف العمل بمستشفى هرمل رئيس مجلس الوزراء مستشفى دار السلام هرمل
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