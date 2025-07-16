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مدبولي: معدل التضخم انخفض لـ 14.4%

07:47 م الأربعاء 16 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن معهد التمويل الدولي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة الأزمات العالمية الكبرى، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، إلى أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا ليسجل 14.4%، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية تدريجيًا.

وفي سياق آخر، علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الانتقادات التي وُجهت إلى التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة، خاصة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال "مدبولي": تجاوز فكرة المصالح والاستفادة المباشرة.. هناك أعضاء أعمارهم السنية مناسبة.

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