توجيه عاجل من مدبولي بشأن العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجولة الحكومية التي أُجريت مؤخرًا بمحافظة الإسكندرية ركزت بشكل خاص على التحديات التي تواجه المدينة، وعلى رأسها ملف العقارات الآيلة للسقوط.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه تم إصدار تكليف مباشر لوزير الإسكان بإعداد برنامج متكامل لمعالجة هذه الأزمة، يتضمن إنشاء وحدات سكنية بديلة وطرحها للمواطنين بنظم تمويل متعددة تناسب الشرائح المختلفة.

وأضاف مدبولي أن الطرح سيشمل خيارات مرنة منها نظام التمويل العقاري، وكذلك الإيجار المنتهي بالتملك، لتلبية احتياجات المواطنين من السكن الآمن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد سير العمل في مشروعات توسعة كورنيش الإسكندرية، مؤكدًا أن الجزء المستهدف من أعمال التوسعة قد شارف على الانتهاء وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما لفت مدبولي إلى أنه تم أيضًا مراجعة كافة مشروعات الطرق والمحاور الجارية في المحافظة، مؤكدًا عزمه على القيام بزيارة ميدانية أخرى قريبًا لمتابعة مشروع مترو الإسكندرية "ترام أبو قير"، الذي يعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين منظومة النقل داخل المدينة.