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مدبولي: 3 سفن تغييز دخلت الخدمة بطاقة 2250 مليون قدم يوميًا

07:44 م الأربعاء 16 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قدرتنا على تدبير الطاقة وبالأخص سفن التغييز وهل دخلت الخدمة أم لا، من ضمن الأخبار المثارة مؤخرًا.

وأكد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن جميع السفن دخلت الخدمة وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية ولدينا الآن 3 سفن موجودة في السخنة بطاقة إجمالية 2250 مليون قدم مكعب في اليوم قادرة على الضخ بشبكة الغاز المصرية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه ليس معنى ذلك أنه سيتم تشغيلها بكامل طاقتها، ولكن بذلك تم تأمين احتياجات الدولة المصرية من حدوث أي مشاكل مفاجأة تؤدي لانقطاع موارد مصر من الغاز الخاصة بها.

وأشار إلى أنه سيكون هناك سفينتين قادمتين، الأولى ستقف في الإسكندرية والثانية في ميناء العقبة الأردني خلال فترة الصيف كنوع من الطوارئ الإضافية.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سفن التغييز الطاقة شبكة الغاز المصرية
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