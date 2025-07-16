3 محاور لحل أزمة الإسكان - مدبولي يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتحرك على أكثر من محور بالنسبة لما يتعلق بالإسكان، والمحور الأول يتعلق بالمناطق غير الآمنة لعدد ما يصل إلى 300 ألف أسرة، حيث مستوى المعيشة في مناطق العشش وغيرها، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطعنا القضاء عليها.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الـأسبوعي، أن البند الثاني، يتعلق بالنقص في وحدات الإسكان للشباب المقبل على الزواج، أو الأسر حديثة التكوين التي ليس لها بديل وكانت دائمًا أزمة الإسكان مشكلة تؤرق كل الأسر، وكل الأسر منذ 15 عامًا وقبل هذه الفترة كانت تبحث عن كيفية توفير وحدة للشاب المقبل على الزواج، قائلًا:"ارجعوا للأعمال الدرامية فترة الـ80 والـ90 لمعرفة أزمة الإسكان كانت عاملة إيه في البلد".

وأوضح، بتوجيهات الرئيس قمنا بعمل برنامج من أكبر برامج العالم في مستوى الإسكان ونتيجة لذلك تم تخفيف حدة الأزمة بصورة كبيرة، ونتابع اليوم باقي التحديات الموجودة ومنها تقادم العقارات، وجزء من مشكلة تقادم العقارات وأنها آيلة للسقوط تعود إلى مشكلة قوانين الإيجار القديم؛ لأن الأصل في هذه العقارات أن مسئولية المالك هي صيانة هذه العقارات وهذا هو المعروف.

وتابع: نتيجة أن المالك كان لا يأخذ القيمة العادلة للإيجار فكان يتقاعس عن الإصلاح والصيانة، وكان المالك يبرر ذلك بأنه لا يحصل على القيمة العقارية المناسبة للإيجار، والمستأجر يتحجج بالظروف الاجتماعية؛ مما تتسبب في أن العقارات أصبحت غير آمنة إنشائيًا ويجب أن تخلي العقار، ولكن المستأجر ليس له بديل آخر ويقول أنه سيظل موجودًا على مسئوليته.

وأكمل: بالتأكيد عايزين نحل هذه المشكلة، ولكن قدرات الدولة في وضع الأولويات والتحرك فيها، ولذلك تفتح الدولة حاليًا هذا الملف وتنظر للعقارات الآيلة للسقوط وتبدأ في وضع حلول لها.

كما أكمل: مشكلة اسكندرية والعوامل الجوية الخاصة بها ضاغطة بصورة كبيرة جدًا على المجتمع السكندري ولا يمر يوم إلا ويحدث انهيار جزئي أو كلي لهذه العقارات ووضعنا إسكندرية أولوية أولى وهذا لا يعني أننا سنتابع باقي المحافظات، وكل محور يكلف عشرات المليارات من الجنيهات التي يجب أن تستثمر بها الدولة وتقوم بإنشاء الوحدات البديلة.

وأكد: نجحنا في حل أزمتين كبيرتين وهما المناطق غير الآمنة وإسكان الشباب ونتجه حاليًا للملف الثالث.