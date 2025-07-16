مدبولي: دول إفريقية طلبت تنفيذ شركات مصرية مشروعات تنموية بها

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على توثيق علاقاتها مع الدول الإفريقية، مشددًا على أهمية تعزيز أطر التعاون والتكامل مع الشركاء داخل القارة، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه العالم.

وعلق "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده "مدبولي" عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعاون الإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسي أجرى عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، تم خلالها تبادل الرؤى حول أبرز التحديات العالمية وسبل التنسيق المشترك لمواجهتها، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز وجودها الإيجابي في القارة.

وأشار مدبولي، إلى وجود تقدير واسع في أفريقيا للتجربة المصرية في مجال التنمية الشاملة، موضحًا أن العديد من الدول الإفريقية أبدت اهتمامًا بتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنموية داخل القارة.

وأضاف رئيس الوزراء: "هناك اهتمام متزايد من الدول الإفريقية بنقل الخبرات المصرية والمضي قدمًا في مشروعات التعاون الاقتصادي والتنموي"، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دفع هذه الشراكات بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية.