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البابا تواضروس يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

06:07 م الأربعاء 16 يوليه 2025

IMG_البابا تواضروس الثاني يزور مستشفى أهل مصر لعلا

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كتب- أحمد جمعة:

استقبل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه وفد يضم الأنبا دانيال مطران المعادي وعدد من الآباء والكهنة.

وبحسب بيان، جاءت الزيارة بهدف التعرف على الخدمات الطبية الرائدة التي يقدمها المستشفى، والتأكيد على أهمية التكافل المجتمعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما مرضى الحروق.

شملت الجولة التفقدية داخل المستشفى، وحدات العناية المركزة، وقسم الطوارئ، والأقسام الجراحية المختلفة، حيث اطلع الزائرون على أحدث الإمكانيات الطبية المتوفرة لعلاج حالات الحروق بكافة درجاتها.

كما استمع الوفد إلى شرح تفصيلي تناول رحلة تأسيس مؤسسة أهل مصر للتنمية والمستشفى، والبرامج التي تقدمها، إلى جانب التوعية بطبيعة قضية الحروق وأسبابها، بالإضافة إلى آليات تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى، وخاصة الأطفال، الذين يشكلون نسبة كبيرة من الحالات المُستقبلة.

وأعرب البابا تواضروس عن بالغ تقديره للجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالمستشفى، مثمنًا دوره في توفير بيئة علاجية آمنة تُراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى. كما أكد على أهمية نشر ثقافة الوقاية من الحروق، واصفًا المستشفى بأنه نموذج متكامل يشرّف مصر ويجسّد معنى العطاء الحقيقي.

من جهتها، عبّرت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، عن بالغ سعادتها بهذه الزيارة المباركة، مؤكدة أن حضور قداسة البابا يشكل دعمًا معنويًا كبيرًا لكل العاملين في المستشفى، ويعكس مكانة رسالة العطاء والرحمة في المجتمع المصري.

IMG2_البابا تواضروس الثاني يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ويشيد بجهود الطاقم الطبي في رعاية المرضى

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