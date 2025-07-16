استعدادات الجبهة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت قيادات حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، لبحث الترتيبات التنظيمية والسياسية والإعلامية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء عبر القائمة الوطنية الموحدة أو من خلال المقاعد الفردية التي ينافس عليها الحزب في عدد من المحافظات.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات البارزة في الحزب، من بينهم السيد القصير الأمين العام، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، إلى جانب نواب الرئيس، وأمناء الأمانات النوعية، وقيادات القطاعات المختلفة.

واستعرض الاجتماع خطة الحزب للتحرك على الأرض خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب الرؤى السياسية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز تواجد الحزب في الشارع السياسي، ورفع كفاءة التنظيم الداخلي داخل المحافظات، استعدادًا لخوض المعركة الانتخابية المرتقبة.

خطة إعلامية موحدة لدعم مرشحي القائمة والفردي

تم خلال الاجتماع عرض الخطة الإعلامية الشاملة التي اعتمدها الحزب لدعم مرشحيه، سواء في إطار التنسيق مع القائمة الوطنية الموحدة، أو من خلال الحملات الإعلامية الموجهة لدعم المرشحين على المقاعد الفردية، مع التأكيد على توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام.

واتفق المشاركون على عقد لقاء موسّع يضم مرشحي الحزب على نظام القائمة والفردي، إضافة إلى أمناء المحافظات، وذلك بهدف توحيد الجهود، وتنسيق الخطاب الإعلامي والجماهيري، ووضع خطة دقيقة للتحركات الميدانية خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وناقش الاجتماع أيضًا إطلاق سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية، لعرض برنامج الحزب وتقديم المرشحين، مع التركيز على الرسالة الوطنية التي يتبناها الحزب، والدور الذي يسعى لأدائه تحت قبة مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار على أهمية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كمرحلة مفصلية في مسيرة الحزب، داعيًا جميع الكوادر إلى العمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ الخطة التنظيمية والإعلامية بكل التزام، بما يحقق تمثيلاً فعّالًا يتناسب مع ثقة المواطنين في الحزب وبرنامجه الوطني.

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