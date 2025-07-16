تفاؤل مصري قطري بقرب حل النقاط الخلافية لوقف إطلاق النار في غزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر، عن تفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية وقرب التوصل إلى حلول بشأن الـ4 بنود الخلافية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر، بحسب قناة القاهرة الإخبارية، أن جهود مكثفة برعاية رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات العامة المصرية مع المبعوث الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.