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تحذير من دواء "مجهول المصدر" لعلاج سرطان المعدة

04:52 م الأربعاء 16 يوليو 2025

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:
أصدرت هيئة الدواء خطاب توعية بشأن مستحضر GLIVEC FCT 400MG، الذي يُستخدم في علاج بعض أنواع السرطان، وذلك لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من هذا الصنف، تحمل رقم التشغيلة (GK9150).


ووفق الهيئة، يأتي سبب التحذير لاحتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى تاريخه.


ويُستخدم مستحضر الدواء بشكل أساسي في علاج بعض أنواع السرطان وخاصة أورام المعدة والأمعاء، وفي الأطفال: في الحالات التي تصيب المرضى بعد زراعة نخاع العظم.


وأصدرت هيئة الدواء منشورات جديدة خلال شهر يوليو الجاري؛ للتحذير من تداول بعض التشغيلات لأدوية ومستحضرات صيدلانية، مرجعة ذلك إلى "الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير الفنية".

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هيئة الدواء علاج سرطان المعدة
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