لميس الحديدي: تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريبًا

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على قرار عدم تجديد تعاقدها لفترة مقبلة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنها تشكر جمهورها العظيم -مَن اتفقوا ومَن اختلفوا معها- على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضًا؛ مضيفةً: لكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر، وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريبًا، بإذن الله.

وأوضحت الحديدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، أنها أنهت سنوات عملها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد مسيرة امتدت 5 سنوات، وإنها فخورة بما قدمت من عمل مهني؛ حاولت أن تقدم خلاله، قدر استطاعتها -حسب وصفها- ما يليق بالجمهور المصري.

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على قرار عدم تجديد تعاقدها لفترة مقبلة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: أشكر فريق العمل العظيم الذي رافقني مسيرتي الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية والعربية وقدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه".

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بعد مسيرة امتدت خمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة مقبلة معها.

وأضاف الشركة أنها تتمنى للإعلامية لميس الحديدي دوامَ التوفيق والرقي والتقدم والازدهار.

وتابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "في السياق نفسه، تشكر لميس الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على السنوات الخمس التي شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة."