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سحب عبوات مغشوشة من بخاخ "نورو" للفم بالأسواق

03:49 م الأربعاء 16 يوليو 2025

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة الدواء سحب عبوات مقلدة من مستحضر "Nuru Mouth Refresher Spray"، من إنتاج شركة "Italian Cosmetics for Brilliant Pharma".

وتحمل العبوات رقم تشغيلة (00432)، وذلك بعد تلقي الهيئة بلاغًا من الشركة المنتجة بوجود عبوات غير أصلية يتم تداولها في الأسواق.

وأكدت الهيئة ضرورة وقف تداول العبوات المذكورة، وضبطها وتحريزها بشكل فوري من قِبل الصيدليات والمؤسسات المعنية.

ويُستخدم مستحضر Nuru Mouth Refresher Spray كمعطر ومنعش للفم، ويُساهم في تحسين رائحة الفم وإعطاء إحساس بالنظافة والانتعاش، ويُستخدم غالبًا بعد تناول الطعام أو التدخين أو في حالات جفاف الفم.

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هيئة الدواء ادوية مغشوشة بخاخ نورو Nuru Mouth Refresher Spray Italian Cosmetics for Brilliant Pharma
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