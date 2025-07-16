سحب عبوات مغشوشة من بخاخ "نورو" للفم بالأسواق

كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة الدواء سحب عبوات مقلدة من مستحضر "Nuru Mouth Refresher Spray"، من إنتاج شركة "Italian Cosmetics for Brilliant Pharma".

وتحمل العبوات رقم تشغيلة (00432)، وذلك بعد تلقي الهيئة بلاغًا من الشركة المنتجة بوجود عبوات غير أصلية يتم تداولها في الأسواق.

وأكدت الهيئة ضرورة وقف تداول العبوات المذكورة، وضبطها وتحريزها بشكل فوري من قِبل الصيدليات والمؤسسات المعنية.

ويُستخدم مستحضر Nuru Mouth Refresher Spray كمعطر ومنعش للفم، ويُساهم في تحسين رائحة الفم وإعطاء إحساس بالنظافة والانتعاش، ويُستخدم غالبًا بعد تناول الطعام أو التدخين أو في حالات جفاف الفم.