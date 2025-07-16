كتب- محمد سامي:

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، تعيين محمود صبري أحمد محمود رئيسًا لتحرير مجلة "الأهرام الرياضي" بدلًا من خالد عبد المنعم حسن إسماعيل لبلوغه سن المعاش، وذلك استكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

وبحسب بيان، قررت الهيئة تعيين أحمد محمود هاشم خليفة رئيسًا لتحرير مجلة "آخر ساعة" بدلًا من عصام محمد السباعي محمد، لبلوغه سن المعاش، واستكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، وتعيين مصطفى يس عبد الرحيم محمد رئيسًا لتحرير جريدة "عقيدتي" بدلًا من محمد فتح الله محمد علي الأبنودي، لبلوغه سن المعاش، واستكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

كما قررت الهيئة تولي أحمد نصر امبابي رئاسة تحرير "بوابة روز اليوسف" الإلكترونية بدلًا من أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد، واستكمالًا للمدة المتبقية من رئاسة التحرير، إلى جانب رئاسة تحرير "مجلة روز اليوسف".

كما ناقشت الهيئة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت باستمرار اللجنة في أعمالها الفترة المقبلة وعرض نتائج أعمالها على اجتماع الهيئة القادم.