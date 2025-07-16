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"هذا الرجل أبي".. أحدث برامج التليفزيون المصري على شاشة الأولى

02:11 م الأربعاء 16 يوليه 2025

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- أحمد السعداوي:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، انطلاقَ برنامج "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري قريبًا.

ويستضيف البرنامج أبناء المفكرين والعلماء والمبدعين والساسة والشخصيات العامة؛ للحديث عن آبائهم.

ويستعرض الضيوف شهادتهم على حياة آبائهم، ومسيرتهم وقصة صعودهم، ومواقفهم الموضوعية والذاتية في الحياة العامة والخاصة.

ويهدف البرنامج الذي يبث أسبوعيًّا على شاشة القناة الأولى، إلى تكريم الآباء وتعزيز مكانتهم، وتأكيد تقديرهم واحترامهم، في ظل موجة تستهدف النيل من قيم الأسرة المصرية، وتضخيم الخلافات العائلية للتقليل من دور الأب في قيادة العائلة وحماية الأبناء، ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز رسالة الأب في إفادة محيطه ومجتمعه ومساعدة الآخرين.

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أحمد المسلماني برامج التليفزيون المصري شاشة الأولى
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