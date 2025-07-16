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أول تعليق من لميس الحديدي بعد إنهاء تعاقدها مع الشركة المتحدة

01:58 م الأربعاء 16 يوليه 2025

لميس الحديدي

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القاهرة - مصراوي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار عدم تجديد تعاقدها لفترة مقبلة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد مسيرة امتدت لـ 5 سنوات.

وقالت الحديدي عبر حسابها على فيسبوك: "أنهي سنوات العمل مع المتحدة فخورة بما قدمت من عمل مهني، حاولت أن أقدم خلاله -قدر استطاعتي- ما يليق بالجمهور المصري".

وأضافت: "أشكر فريق العمل العظيم الذى رافقني مسيرتي الصحفية الطويلة على مختلف الشاشات المصرية والعربية وقدم كل ما يقدر من الجهد والمهنية في كل يوم نلتقيكم فيه".

وتابعت: "أشكر جمهوري العظيم -من اتفقوا ومن اختلفوا معي- على الدعم والمحبة والمساندة والنقد أيضا.. فلكم نعمل ومنكم نتعلم وبكم نستمر، وإلى تجربة صحفية وإعلامية جديدة قريبا بإذن الله".

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بعد مسيرة امتدت خمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة مقبلة معها.

وأضاف الشركة أنها تتمنى للإعلامية لميس الحديدي دوامَ التوفيق والرقي والتقدم والازدهار.

وتابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "في السياق نفسه، تشكر الأستاذة لميس الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على السنوات الخمس التي شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة."

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