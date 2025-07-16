مصدر بـ"الطاقة الجديدة": 3.9 مليار جنيه أرباح الهيئة في 2024

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة بلغت قدرتها 1590 ميجاوات، باستثمارات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025 ، مشيرًا إلى أنها تمكنت أيضًا من خفض 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم تحقيق أرباح بلغت 3.9 مليار جنيه، وبلغت قدرات إجمالي مشروعات القطاع الخاص خلال العام الماضي 2177 ميجاوات، باستثمارات بلغت 3.6 مليار دولار، علاوةً على 18 ألفًا و170 ميجاوات تحت الإنشاء والتطوير.

ونوه المصدر بأن إجمالي القدرات المتجددة المركبة بلغ 7.7 جيجاوات؛ منها 2.2 جيجاوات طاقة رياح تمثل 28%، بينما تشارك الطاقة الشمسية بنسبة 36% لتتجاوز قدراتها 2.8 جيجاوات، في حين تشارك الطاقة المائية بقدرات إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات بنسبة 36%.

وأشار المصدر إلى أن الدولة خصصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، لأغراض إنتاج الكهرباء وخفض الطلب على الوقود الأحفوري، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء للسوق المحلية أو للتصدير للخارج.

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