كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم الألفي أن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ 69 مليون ناخب، متوقعًا أن الغالبية الفعلية للمصوتين ستكون من الفئات التي تجاوز عمرها 40 عامًا، والذين يعيشون في المناطق الحضرية.

وخلال مشاركته في برنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال الألفي: "زاد عدد الناخبين المسجلين مقارنة بالانتخابات الماضية بمقدار 8 ملايين ناخب، لكن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة نسبة المشاركة الفعلية، إذ أن معظم دول العالم المتقدم تشهد عزوفًا بين الشباب في بداية حياتهم الانتخابية، إما لعدم معرفتهم بحقهم في التصويت أو لعدم اهتمامهم من الأساس."

وأضاف: "الفئة الأكثر مشاركةً في الانتخابات هي من تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق، ويصل عددهم إلى 43 مليون ناخب، بينما تُعد فئة الشباب – التي تُعرّفها الأمم المتحدة بمن هم دون 29 عامًا كحد أقصى – أقلية في الاقتراع."

وتناول الألفي خلال اللقاء عدة ملفات مهمة، أبرزها توقعات مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، ودور تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في بعض الدوائر الانتخابية.

الطريق إلى البرلمان..

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.