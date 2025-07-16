برلمانية: إعفاء مهرجانات الثقافة من "ضريبة الملاهي" يدعم الذوق العام

كتب- نشأت علي:

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي، التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، من الضريبة على دخول المسارح (المعروفة بـ"ضريبة الملاهي")، يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لدعم القطاع الثقافي.

وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن إلغاء هذه الضريبة يسهم في تخفيض التكاليف، ومن ثم إتاحة الفرصة لحضور جماهيري أوسع بأسعار مناسبة، مما يتيح لفئات أكبر الاستفادة من العروض التي تقدمها وزارة الثقافة.

وأضافت سليم أن المهرجانات القومية التي تنظمها وزارة الثقافة تتسم بطابع راقٍ في تقديم الفنون، وهو ما يعزز من الارتقاء بالذوق العام.

وشددت عضو مجلس النواب على أن دعم الفعاليات الثقافية وتحفيز المواطنين على حضورها يُعد وسيلة فعالة لمواجهة الأفكار الظلامية والهدامة، كما توفر هذه الفعاليات مساحة لتجمع الأسرة، وتحد من تأثير الحروب الإلكترونية، خصوصًا على فئة الشباب.