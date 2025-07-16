الشركة المتحدة: عدم تجديد التعاقد مع لميس الحديدي لفترة مقبلة

كتب- أحمد السعداوي:

قالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بعد مسيرة امتدت خمس سنوات متتالية، تم الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد لفترة مقبلة معها.

وأضاف الشركة أنها تتمنى للإعلامية لميس الحديدي دوامَ التوفيق والرقي والتقدم والازدهار.

وتابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "في السياق نفسه، تشكر الأستاذة لميس الحديدي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على السنوات الخمس التي شرفت بالعمل فيها مع الشركة المتحدة."

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