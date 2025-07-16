كتب- نشأت علي:

ثمَّن النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إطلاق وزارة الصحة والسكان حملة "100 يوم صحة" في نسختها الثالثة على التوالي، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أبرز المبادرات الصحية التي تعكس التزام الدولة المصرية – بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – بتحقيق العدالة الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى كل المواطنين دون تمييز.

وأكد أبو العلا أن استمرار الحملة للعام الثالث يبرهن على نجاحها الفعلي وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، سواء في الوقاية أو الكشف المبكر أو العلاج، مشيرًا إلى أن التوسع هذا العام في دمج مفاهيم الشراكة المجتمعية، عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يُعزِّز من استدامة الأثر الصحي، ويجعل من "100 يوم صحة" تجربة فريدة في الربط بين الحق في الصحة والوعي المجتمعي والعمل الميداني.

وأضاف النائب أن الشمول الواسع الذي تتضمنه الحملة، من رعاية صحية أولية، إلى فحوصات الأمراض غير السارية، إلى مبادرات دعم الصحة النفسية، يعكس نظرة شمولية متقدمة للصحة باعتبارها حقًا إنسانيًا متكامل الأبعاد، وليست مجرد علاج للمرض، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتنظيمي الذي يشارك في تنفيذ الحملة في مختلف المحافظات.

وعبّر أبو العلا عن تقديره لإطلاق المهرجان الرياضي تحت مظلة “100 مليون صحة الرياضي”، معتبرًا إياه خطوة مهمة في دمج الرياضة بالصحة العامة، وتعزيز مفاهيم الرفاه البدني والنفسي لدى كافة الفئات العمرية، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تفتح آفاقًا جديدة للتوعية الصحية بشكل مبتكر وغير تقليدي.

واختتم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيانه، بدعوة المواطنين إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من خدماتها المجانية، مؤكدًا أن صحة الإنسان ستظل في قلب الأولويات الوطنية، وأن البرلمان مستمر في دعم كل المبادرات التي تحفظ حق المواطن في حياة كريمة وصحة آمنة.

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