قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات؛ وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع الحرص على التطوير المستمر لخطوط الإنتاج بكل الشركات والوحدات التابعة للعمل، وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، بما يُسهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المخططة التي قام بها الوزير، اليوم الأربعاء، لشركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي).

واستهل صلاح زيارته لشركة أبي قير للصناعات الهندسية، بعقد اجتماع مع المهندس محمد الخراشي رئيس مجلس إدارة الشركة، ورؤساء القطاعات المعنية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب البيانات والمعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية وخطط التطوير والتسويق وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

وأكد الوزير أن المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بكل الشركات والوحدات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/ وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات عدد من رؤساء القطاعات بالشركة، مؤكدًا أن الوزارة على استعداد لدراسة وتنفيذ أية أفكار لمشروعات وشراكات تحقق الجدوى الاقتصادية وتعود بالنفع على الإنتاج الحربي.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج والورش بالشركة والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ويتوفر بها مهندسون وعاملون على أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية.

ووجَّه الوزير بضرورة استغلال الموارد بالشكل الأمثل للاستفادة القصوى منها، والمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها؛ للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

وشدد صلاح على وجوب التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية؛ حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرَين البشري والمادي بالشركة.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على عقد لقاء مع العاملين بالشركة بهدف تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية، والاستماع إلى مطالبهم والتوجيه بدراستها والعمل على حلها وفقًا للقواعد والقوانين.

ووجه الوزير بضرورة السعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي؛ خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة والتي تشهد وجود تحديات عالمية تستدعي بذل المزيد من الجهد والعمل لمواجهة تداعياتها.

جدير بالذكر أن شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) أنشئت عام 1954؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية، وكغيرها من شركات الإنتاج الحربي يتم الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها، من خلال إنتاج منتجات مدنية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتعمل على المساهمة في تحسين الاقتصاد القومي؛ حيث تضم الشركة خطوط إنتاج خرطوش الصيد والرماية، وخطوط تصنيع المخابز الآلية والنصف آلية، وورشة إنتاج رش بنادق الهواء، وعــلب الأيروسـول، وعلب الأغذية، وتجهيزات سيارات التطهير (ARS)، ومقطورة الطهي المتنقل، وأوعية الألومنيوم.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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