فتح باب التسجيل في ورشة السيناريو "التراث في السينما المصرية الروائية"

كتب- محمد شاكر:

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح عن فتح باب التسجيل في ورشة السيناريو الجديدة للكاتب والسيناريست محمود خليل ، بعنوان "التراث في السينما المصرية الروائية"

تقام الورشة بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف خلال الأيام ١٩ و٢١ و٢٢ و٢٤ من شهر يوليو وتستمر على مدار ١٢ ساعة تدريبية يتم توزيعها على أربعة أيام تبدأ من السابعة حتى العاشرة مساءً

تشمل الورشة جانبًا نظريًا وتطبيقيًا حيث يتم خلالها مناقشة مفاهيم الشخصية الدرامية وطبيعة البيئة والمكان وتأثير التراث في البناء الدرامي وعلاقته بالمشاهد إلى جانب استعراض وتحليل مجموعة من النماذج السينمائية الشهيرة التي تناولت التراث المصري من بينها أفلام الحفيد والزوجة الثانية ودعاء الكروان وأم العروسة والسقا مات والشيماء وزقاق المدق وغرام في الكرنك.

يقدم الورشة كاتب السيناريو محمود خليل وتهدف إلى تدريب المشاركين على استلهام التراث المصري في الأعمال الدرامية برؤية معاصرة وتُتاح الورشة للراغبين في تعلم الكتابة الدرامية من عمر ١٨ عامًا فأكثر.

تقام الفعالية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ويبدأ التسجيل اعتبارًا من الأربعاء القادم بمقر مركز الثقافة السينمائية يوميًا من السابعة حتى التاسعة مساء.

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