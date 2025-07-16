الأوبرا تطلق المهرجان الصيفى بالقاهرة والإسكندرية (تفاصيل)

كتب- محمد شاكر:

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فعاليات المهرجان الصيفى الذى يتواصل خلال شهرى يوليو وأغسطس على المسرح المكشوف بالقاهرة ولأول مرة باستاد الإسكندرية، كما تستمر الاستعدادت لإقامة الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

وقال الدكتور علاء عبدالسلام إن صيف الأوبرا 2025 يحمل مذاقًا جديدًا، ليمثل أحد مسارات الثقافة المصرية الهادفة إلى بناء الإنسان والارتقاء بالوعي الفني للمجتمع.

وأضاف: "تم الاتفاق مع الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، على إقامة فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمدينة الثغر في استاد الإسكندرية لأول مرة، وبالتعاون مع المحافظة؛ لاستيعاب أعداد ضخمة من محبي الفنون والموسيقى، باعتبار المدينة الساحلية مركزًا ثقافيًا وسياحيًا فريدًا وقبلة رئيسية للزوار خلال فصل الصيف".

وأشار إلى أن الفعاليات تنعقد في الفترة من الأحد 27 حتى الخميس 31 يوليو.

وتابع أن الأنشطة الصيفية للأوبرا تعمل على إثراء المشهد الإبداعي وتعكس تنوع محتوى الساحة الفنية المصرية، مؤكدًا أنها تضم مجموعة من العروض الجذابة التي تجمع أشكالًا موسيقية وغنائية تراثية ومعاصرة.

وأوضح أن عروض المسرح المكشوف تفتتح في التاسعة مساء الجمعة 18 يوليو، وتستمر يوميًا حتى الثلاثاء 22 يوليو، وهي على التوالي: حفل "الصوفية والحداثة" للموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي، والفنانة حنان ماضي وفرقتها، وفرقة فؤاد ومنيب، وليلة موسيقى عربية، وفرقة "أيامنا الحلوة".

وذكر رئيس الأوبرا أن عروض المسرح المكشوف مستمرة خلال شهر أغسطس المقبل، الذي يشهد أيضًا عقد الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، أحد أبرز التظاهرات الإبداعية في المنطقة العربية ومن أعرق فعاليات الأوبرا، ويضم برنامج هذا العام مفاجآت فنية متعددة للجمهور.

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