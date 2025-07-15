أحمد موسى عن أمطار نيويورك: "لو في مصر كانت بقت مندبة"

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمطارًا غزيرة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، ما أدى إلى غرق الشوارع في مدينة نيويورك وتعطّل حركة مترو الأنفاق، ما عرض حياة المواطنين للخطر.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: إن المياه ملأت الشوارع ودخلت إلى عربات المترو، ومع ذلك لم تحدث مشكلات أو مشاجرات، بل تعامل المواطنون مع الوضع بهدوء وبشكل طبيعي.

وأضاف أن المواطنين قاموا بتصوير المشهد، مشيرًا إلى أن ما حدث أمر وارد في أي مكان، موضحًا أن البنية التحتية الأمريكية كان من المفترض أن تتحمل كميات الأمطار، لكنها لم تستطع مواجهة حجمها.

وتابع: "لو كانت فى مصر كانت هتبقى مندبة، واشتعلت السوشيال ميديا بالفيديوهات".

وأوضح أن هذا المشهد قد يتكرر في أي دولة، والناس تتعامل معه بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه لو وقع مثل هذا الحدث في مصر، لكان أخذ حجمًا إعلاميًا كبيرًا، خاصة لو دخلت مياه الأمطار إلى إحدى عربات المترو.

وتابع أن لكل دولة ظروفها، وما حدث وارد في أي مكان في العالم، موضحًا أنه لو حدث في مصر، لكان إعلام الإخوان استغل الأمر، متسائلًا: "هل أحد من الإخوان الموجودين في نيويورك تحدث عن الفيديو؟ لا، ولا أحد يستطيع الحديث عنه".

وشدد على أن النقل البري وخطوط السكة الحديد قد تعطلت أيضًا، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث ممكن أن تقع في أي مكان، ولكن الفارق يكمن في طريقة تناول الموضوع، ولو وقع في مصر، لكان العالم كله تحدث عنه.

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