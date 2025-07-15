متحدث الصحة يكشف تفاصيل مبادرة "100 يوم صحة".. ماذا تقدم؟

كتبت -داليا الطنيني:

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إطلاق مبادرة "100 يوم صحة" للسنة الثالثة على التوالي، وهي إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينا أن المبادرة تهدف إلى تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم.



وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن المبادرة تستهدف جميع أفراد الشعب المصري داخل الأراضي المصرية، مؤكدًا على التعاون المشترك مع وزارات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتحقيق هذا الهدف.



وأضاف عبد الغفار أن الحملة تقدم خدماتها مجانية تمامًا لجميع المواطنين، وتشمل الصحة النفسية ضمن المبادرة، مثل مكافحة الإدمان، والتعامل مع حالات التوحد، وتقديم الاستشارات النفسية.



وتابع: يتم تقديم هذه الخدمات من خلال 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التجمعات الطبية والوحدات المتنقلة.



وأشار إلى أن الكشف يتم فقط باستخدام البطاقة الشخصية أو الرقم القومي.











