كتب - محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي، أنه لا يؤمن بأن الريف سيكون الأكثر إقبالًا على الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن هذا التصور "أسطورة غير حقيقية"، وقال: "المفاهيم اختلفت عن زمان، والريف بشكله القديم خلاص انتهى دلوقتي".

وخلال حديثه في برنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الصحفي محمد سامي على منصات "مصراوي"، ضرب ألفي مثالًا بقوله: "القرى دلوقتي فيها هايبر ماركت ومدارس حديثة، والشباب تحت 25 سنة عندهم موبايلات وعايشين على السوشيال ميديا، ومتابعين كل الأخبار العالمية والمحلية طول اليوم، فانت قولي بقى، فين الريف اللي بنتكلم عليه؟!"

وتابع ألفي موضحًا: "وصف 'ريفي' دلوقتي بيبقى غالبًا على ناس فوق الـ50 سنة، لأنهم لسه متمسكين ببعض العادات القديمة، زي إصرارهم على انتخاب ممثليهم التقليديين."

وأكمل ألفي: "الناخب الفعلي في انتخابات البرلمان الجاية هيكون الرجالة فوق الـ50، والستات فوق الـ40، وأغلبيتهم هما أبناء المدن، والمصريين اتغيروا، ومفيش حد يقدر يشحنهم بالعافية، واللي بيقول غير كده يبقى كداب!"

كما تحدث ألفي خلال اللقاء عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها توقعات نسب مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، وأدوار تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في عدد من الدوائر.