كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المسرح الجامعي يمثل حجر الزاوية في الحركة الفنية والمسرحية المصرية، إذ احتضن عبر العقود الماضية العديد من النجوم الذين أثروا المشهد الفني والإبداعي، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز هذا النوع من المسرح هو كونه نابعًا من طاقة الشباب وما يحملونه من شغف وابتكار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الثقافة بالطلاب الفائزين بجوائز مهرجان نجوم المسرح الجامعي في دورته السابعة، الذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة تحت عنوان "عودة الروح"، وذلك بحضور المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع الصندوق، والمخرج خالد جلال، مؤسس المهرجان ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

وفي لفتة تشجيعية، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بمنح الطلاب الفائزين "كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة" مجانًا، بما يُتيح لهم حضور جميع العروض المسرحية المقدّمة على مسارح وزارة الثقافة، لتعميق خبراتهم الفنية وإثراء معارفهم المسرحية، مؤكدا أن أبواب مسارح الوزارة مفتوحة أمامهم لعرض مشروعاتهم المسرحية أمام الجمهور، دعمًا لمواهبهم وإيمانًا بإمكاناتهم.

وقد اختُتمت فعاليات المهرجان مساء أمس /الاثنين/ على مسرح مركز الهناجر للفنون، بإعلان أسماء الفائزين في المسابقات المختلفة.

وفي جوائز لجنة التحكيم الخاصة بالمواسم، مُنحت شهادات التقدير إلى عدد من المتميزين، حيث حصل كل من شريف أشرف عن التأليف الموسيقي، ومؤمن وليد عن عرض "الصمت المحكم"، على شهادات تقدير.

كما نالت سارة جمال شهادة عن إخراج عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، إلى جانب تكريم محمود عبد الشافي ومحمد السوري عن عرض "الخطة المثالية"، ونور حسن عن عرض "عطل المحرك"، وميرنا ياسر ومحمد الجمل عن عرض "استدعاء ولي أمر"، وجورج جيهام عن عرض "صراخ بلا صوت"، وأسامة الطوخي وأيمن ڤيتو عن عرض "إيكوس"، بالإضافة إلى رضوى هاني عن عرض "عائلة وينجفيلد".

أما الجوائز الرسمية للدورة السابعة لمواسم نجوم المسرح الجامعي، فقد فاز محمد شاكر بجائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض "طقوس الإشارات والتحولات"، وذهبت جائزة أفضل ديكور مناصفة بين باسم وديع وهبة الكومي عن عرضي "ايكيوس" و"هم دائمًا هناك".

كما حصدت ريموندا نادر عن عرض "الخطة المثالية" وشروق عوض عن عرض "عائلة وينجفيلد" جائزة أفضل ممثلة مناصفة، فيما نال زياد وليد عن عرض "إيكيوس" ويوسف حسام عن عرض "الخطة المثالية" جائزة أفضل ممثل مناصفة. أما جائزة أفضل مخرج فكانت من نصيب محمد ناصر عن عرض "الخطة المثالية".

وفي جائزة أفضل عرض مسرحي، حصد عرض "الخطة المثالية" لجامعة عين شمس المركز الأول، تلاه عرض "الصمت المحكم" من نفس الجامعة في المركز الثاني، بينما حل عرض "عطل بالمحرك" ثالثًا.

مرو