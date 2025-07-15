استئصال ورم سرطاني بالقولون باستخدام المنظار الجراحي بـ"زايد التخصصي"

كتب- أحمد جمعة:

نجح فريق الجراحة العامة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، في تحقيق إنجاز طبي جديد يُسجل للمرة الأولى داخل المستشفى، وذلك بإجراء عملية دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون باستخدام أحدث تقنيات المنظار الجراحي المتقدم (Advanced Laparoscopic Surgery)، وهو ما يُعد طفرة في مستوى الخدمة الطبية المقدمة ويواكب المعايير العالمية في جراحات الأورام.

وأوضح الدكتور صلاح عمر جوده، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أن العيادات الخارجية استقبلت حالة لمريض يبلغ من العمر 43 عامًا، تم تحويله من هيئة الرعاية الصحية بتشخيص أولي يفيد بوجود سرطان في الجانب الأيمن من القولون، وكان المريض يعاني من آلام حادة في الجانب الأيمن من البطن إلى جانب معاناة متزايدة من الإمساك، الأمر الذي تطلب التدخل العاجل والتعامل مع الحالة ضمن إطار التنسيق المشترك والتعاون الدائم بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة الرعاية الصحية.