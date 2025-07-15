استقبلت مجموعة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق والاستثمار والتطوير العقاري (MMG)، برئاسة محمد السيد مجاهد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في مشروع إنشاء كوبري محور السادات الرابط بين شارع (45 السادات) والطريق الدولي الساحلي.

وأعرب مجاهد عن جاهزية "المتحدة" لمزيد من التعاون مع مختلف أجهزة الدولة في كل المجالات، مؤكدًا فخره بثقة الحكومة المستمرة في المجموعة لتنفيذ كبرى مشروعات البنية التحتية داخل الإسكندرية وخارجها، ومشيدًا باهتمام الدولة بدعم وإشراك القطاع الخاص في بناء الجمهورية الجديدة.

يُشار إلى أن مشروع كوبري محور السادات (45)، الذي تنفذه مجموعة المتحدة، يبلغ طوله الإجمالي 2.6 كيلومتر، ويتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المرور بين الكورنيش والطريق الدولي الساحلي وطريق مصطفى كامل، في اتجاهَي الساعة والمعمورة.

ويُسهم المشروع في حل الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع محمد أنور السادات، والذي يُعد مدخلًا رئيسيًّا لشرق المدينة، ويربط بين الطريق الدولي الساحلي، والطريق الزراعي، ومحور المحمودية، والكورنيش.

ويُعد هذا الكوبري من أكبر الكباري في تاريخ محافظة الإسكندرية.