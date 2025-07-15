كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات"، والذي يقام على مدار يومي 15 و16 يوليو بالقاهرة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، والسيدة جيليان دوران، المدير التنفيذي والمسؤول المالي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية.

وبحسب بيان، تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن آليات دفع عمليات التعدين في مصر، مشيدة بالمنتدى كمنصة مهمة تجتمع خلالها وزارتي البيئة والبترول كل عام لإيصال رسالة قوية تؤكد إمكانية العمل المشترك وتنفي أي صراع في تحقيق أهداف كل قطاع، ولكن تؤكد إمكانية العمل معًا لتحقيق عوائد لقطاعي البيئة والتعدين في مصر.

وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن التعاون بين البيئة والتعدين وتعزيز فرص الاستثمار يتطلب إطار عمل واضح للسياسات، وتهيئة المناخ الداعم على المستوى المحلي، وقد بدأ هذا مبكرًا مع قطاع التعدين على مختلف مستوياته لمراعاة متطلبات البيئة، وخاصة التعدين في المحميات الطبيعية والذي يواجه صعوبة كبيرة.

وتابعت: المحميات الطبيعية باعتبارها مناطق بها موارد أو طبيعة تتطلب الحماية، وهذا لا يمنع التعدين في المناطق ذات الحساسية البيئية المنخفضة بإجراءات محددة وبالتعاون مع وزارة البترول والتعدين، فجزء من إدارة النظام البيئي هو إدارة موارد المحمية بطريقة سليمة وفعالة.

وأوضحت وزيرة البيئة: عمليات التعدين هي إدارة الموارد مع تقليل الانبعاثات، وذلك بربط التعدين بالطاقة المتجددة، لدينا نموذج باستخدام الطاقة الشمسية في التعدين، مما يخلق التوازن بين عمليات التعدين وتقليل الانبعاثات، مشيرة إلى ارتباط التعدين بالاقتصاد الدائري، من خلال ترشيد العمليات المتبعة، مثل إعادة استخدام المياه والمخلفات، لافتة إلى قصة نجاح مصر في استخدام بعض مخلفات التعدين في خليط الطاقة وعمليات الإنتاج بمصانع الأسمنت، انطلاقًا من مبدأ الاستفادة قدر الإمكان من المخلفات في مختلف القطاعات.

وشددت وزيرة البيئة، على أن التوافق والالتزام السياسي والرغبة القوية يساعد على تحقيق الأهداف، والعمل على تغيير الحوار حول الانتقال الأخضر ليكون محفزًا لتحقيق الاستدامة، ورغم ما سيواجهه هذا من تحديات وجهد مبذول ولكنه يستحق العناء من أجل الأجيال الحالية والقادمة، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للوصول للانتقال الأخضر العادل.

من جانبه، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد طوال فترة توليها حقيبة وزارة البيئة، وحرصها على تحقيق التوافق بين البيئة والقطاعات المختلفة بما يساعد على تحقيق الاستدامة المنشودة، والتعاون المثمر بين وزارتي البيئة والبترول على مدار السنوات الماضية بما يساعد على صون الموارد الطبيعية واستدامتها، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الأممية الجديدة، وقد قدم لها درع تكريم على مجهوداتها من أجل إرساء مبادىء صون الموارد الطبيعية.

وتأتي الدورة الحالية للمنتدى في توقيت يشهد تحولات كبيرة في قطاع التعدين بمصر ومنها تنوع مصادر الطاقة بين التقليدية والمتجددة والخضراء، حيث يهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن وتصنيع الخامات التعدينية.

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