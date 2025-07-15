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علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة

05:24 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

الدكتور سعد الدين الهلالي

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كتب- محمد شاكر:

أعرب الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن سعادته الغامرة بعلاقة النسب التي تربطه بالدكتور خالد الجندي، مشيرًا إلى أن ابنه متزوج من ابنة خالد الجندي.

وقال الهلالي خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت) والمُذاعة على منصات السوشيال ميديا عبر موقع "مصراوي": "هذا النسب شرفٌ لي؛ ربنا كرم ابني بأن يتعرف على ابنته، وأشهد الله أن هدى خالد الجندي عرَّفتني ما معنى المرأة الحية، المرأة الخلوقة، الحريصة على بيتها وزوجها. ولدينا أحفاد، ماريا ومروان."

وأضاف الهلالي: "الخلاف الفقهي بيني وبين الشيخ خالد الجندي منتهى الجمال والرقي، وهو سعيدٌ جدًّا بهذا الأمر. وأمام كل خلق الله نختلف اختلافًا غير عادي، ولا نخرج من المجلس إلا ونحن في قمة الحب وقمة الود."

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبداللطيف وغيرها من القضايا.

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