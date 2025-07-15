منتدى مصر للتعدين يكرم وزير الشئون النيابية لدعمه للقطاع

كتب – نشأت علي:

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين (EMF)، والتي افتتحها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تحت شعار: "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات."

حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين، من بينهم: الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين، وأنطونيو أوبورو، وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، إلى جانب عدد من النواب، والمحافظين، وسفراء الدول العربية والأجنبية، ورؤساء شركات التعدين الكبرى.

ويهدف المنتدى هذا العام إلى دفع المحادثات حول الاستثمار، والسياسات والتراخيص، والاستكشاف والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل توريد مرنة ومسؤولة من خلال تحالفات وشراكات استراتيجية.

وتضمن المنتدى افتتاح معرض دولي بمشاركة واسعة من شركات التعدين المحلية والعالمية. كما شهد توقيع اتفاقيتين جديدتين لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر، الأولى مع شركة "سنتامين المركزية" المملوكة لـ"أنجلو جولد أشانتي"، والثانية اتفاق إطاري مع شركة "باريك العالمية".

وقام وزير البترول والثروة المعدنية بتكريم عدد من الشخصيات العامة على دورهم في دعم القطاع، وكان في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب وزراء ومحافظين وشخصيات عامة.

وفي تعليقه على تكريمه، قال المستشار محمود فوزي: "لم نقم سوى بواجبنا لخدمة الوطن وتنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الرئاسية. وأتوجه بالشكر إلى الوزير كريم بدوي، الذي يُعد نموذجًا وطنيًا مشرفًا، ويتمتع بعلاقات دولية واسعة في مجال الطاقة والمعادن، ما ينعكس إيجابيًا على المصالح الوطنية".