توقعات طقس 6 أيام.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة وارتفاع حرارة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر المتوقعة ودرجات الحرارة خلال الفترة من الأربعاء 16 يوليو 2025 إلى الاثنين 21 يوليو 2025.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الأربعاء 16 يوليو إلى الجمعة 18 يوليو لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (32-31)، والقاهرة الكبرى (37-38)، وجنوب البلاد (40-44).

طقس الأربعاء 16 يوليو 2025

- شبورة مانية صباحًا: على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية.

- فرص أمطار خفيفة مساءً: على مناطق متفرقة من (أبو سمبل - حلايب - شلاتين)، قد تكون رعدية أحيانًا يصاحبها قد تكون متوسطة أحيانًا.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة مساءً: على مناطق متفرقة من (أسوان - جنوب سيناء) على فترات متقطعة.

- تظهر بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس الخميس 17 يوليو والجمعة 18 يوليو 2025

- شبورة مائية صباحًا من (8-4) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من (أبوسمبل - حلايب - شلاتين ) على فترات متقطعة.

حالة الطقس من السبت 19 حتى الإثنين 21 يوليو 2025

- نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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