كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن الذي يقع بمنطقة ميدان المنشية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمحافظة الإسكندرية، ويتميز بوجوده في موقع حيوي على الصعيدين السياحي والتجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، واستعراض تصور مبدئي حول استغلال المبنى كفرصة استثمارية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة، وبمشاركة مسئولي وزارة المالية عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وقال مدبولي "إنه سبق صدور قرار بتشكيل لجنة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبنى وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل".

وأضاف "أن المبنى يتمتع بقُرب موقعه من العديد من المزارات السياحية والأثرية، كما يُحيط بالمبنى منطقة بنوك وخدمات لوجستية متمثلة في ميناء الإسكندرية وشركات النقل والتوكيلات الملاحية والغرفة التجارية بالإسكندرية ومجمع المحاكم".

من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء تم حصر المديونيات المستحقة على المبنى، كما تمت إعادة تقييم المبنى من الناحية الإنشائية، حيث تبيّن أن المبنى صالح للاستخدام طبقًا للمعايير الإنشائية.

كما استعرض التصور المبدئي لاستغلال وتوزيع المساحات البنائية لمبنى قصر القطن، مشيرًا إلى إمكانية استغلاله كاستثمار فندقي وإداري وتجاري، مستعرضًا الخطة المقترحة لاستغلال المبنى كفرصة استثمارية.