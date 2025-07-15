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وزير الشئون النيابية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

02:57 م الثلاثاء 15 يوليو 2025
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كتب - نشأت علي:

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة الهيئة.

وبحسب بيان، خلال اللقاء، أعرب الوزير عن خالص تهنئته وتمنياته بالتوفيق للمستشار الشناوي في أداء مهامه، مؤكدًا أن النيابة الإدارية تمثل إحدى ركائز منظومة العدالة، وتضطلع بدور وطني رفيع في ضبط الأداء الإداري وترسيخ سيادة القانون.

وأشار المستشار فوزي إلى أن تولي الشناوي رئاسة الهيئة يُعد امتدادًا لتاريخ مشرف من العطاء القضائي، وضمانًا لاستمرار رسالتها السامية في تحقيق العدالة الوظيفية الناجزة.

من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مثمنًا دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في دعم التنسيق بين مؤسسات الدولة وتعزيز قنوات الحوار مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم جهود التنمية الشاملة.

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المستشار محمود فوزي رئيس النيابة الإدارية وزير الشئون النيابية
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