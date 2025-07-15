أول تعليق من السيسي على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة

كتب- محمد نصار:

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حرصه على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول سد النهضة الإثيوبي.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأضاف: تؤكد مصر ثقتها في قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا.

وتابع الرئيس السيسي: تقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة، وتجدد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.

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