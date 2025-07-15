محافظ الجيزة يضع حجر أساس مكتبة مصر العامة بالعمرانية

كتب- محمد أبو بكر:

وضع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حجر الأساس لإنشاء مكتبة مصر العامة بشارع خاتم المرسلين في حي العمرانية، في إطار التوسع في إنشاء المشروعات الثقافية والتنموية التي تستهدف تنمية الوعي وبناء الإنسان.

وأكد المحافظ، أن المكتبة تمثل منبرًا ثقافيًا وتنمويًا يسهم في تعزيز المعرفة ورفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، خاصة الأطفال والشباب، من خلال إتاحة مصادر معرفية متنوعة تشمل الكتب، المجلات، المواد السمعية والبصرية، إلى جانب أنشطة تعليمية وثقافية وتكنولوجية.

وأشار إلى أن المشروع يُعد نموذجًا للتعاون المثمر بين وزارة التخطيط ومحافظة الجيزة وصندوق مكتبات مصر العامة، ويجسد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال دعم الثقافة والمعرفة كركائز أساسية في بناء الإنسان.

وأوضح المحافظ، أن المكتبة لن تقتصر على تقديم الخدمات التقليدية، بل ستكون مركزًا متكاملًا لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية والتفكير النقدي، بما يسهم في إعداد جيل مثقف وواعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وخلال الفعاليات، استمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي الإسكان والشركة المنفذة، تضمن تفاصيل التصميمات والمواصفات الفنية للمشروع، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمكتبة 420 مترًا مربعًا، ويتكوّن المبنى من بدروم وجراجات ودور أرضي، ويضم قاعات متعددة الأغراض، وسينما، ومساحات مخصصة للأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب منطقة "لاندسكيب"، وقد تم الانتهاء من التصميمات بالتنسيق مع صندوق مكتبات مصر العامة.

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