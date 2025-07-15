وزير الشئون النيابية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة الهيئة.

وأعرب الوزير، خلال اللقاء، عن تقديره للكفاءة القانونية والمهنية التي يتمتع بها المستشار مدكور، مشيدًا بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الحقوق القانونية للدولة، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

تأكيد التعاون المؤسسي لخدمة الصالح العام

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المؤسسي والتكامل مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يسهم في خدمة الصالح العام ودعم منظومة العمل الحكومي والتشريعي.

تنسيق مستمر لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار

شدد الجانبان، على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات القانونية، ودعم الاستقرار التشريعي، ودفع جهود التنمية في إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.

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