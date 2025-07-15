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الأزهر يدين بشدة استهداف فتاة جزائرية بألمانيا

12:21 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

الأزهر الشريف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهداف الفتاة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية، الذي نفذه إرهابي يميني ألماني.

وشدد الأزهر، على ضرورة التصدي بكل حزم لإرهاب اليمين المتطرف والقوميَّة البيضاء الجديدة، التي تشكل تهديدًا متصاعدًا للمسلمين واللاجئين في أوروبا، مع وضع تشريعات قانونيَّة رادعة لهذه الممارسات الإرهابيَّة.

والأزهر إذ يدين هذا العمل الإرهابي البغيض، فإنه يتقدَّم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفتاة رحمة عياط، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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