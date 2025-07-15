"طبعا فيه مؤامرة".. د. سعد الهلالي يرد على نبوءات ليلى عبداللطيف

كتب- محمد شاكر:

حذَّر الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مما تقوله وتبثه العرافة ليلى عبد اللطيف، مؤكدًا أنها تقول: "لا أقول لكم نبوءات، وإنما أقول لكم رؤيتي من خلال قراءة الواقع وتحليلاته".

وقال الهلالي خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت) والمُذاعة على منصات السوشيال ميديا عبر موقع "مصراوي": "كل من يتكلم عن هذه النبوءات يتكلم بلسان إملاءات مخابراتية عليه."

وأضاف الهلالي: "من باب ما سمعته من الدولة العظيمة ورئيسها الحكيم (يقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي)، الذي نبهنا مليون ألف مرة من حروب الجيل الرابع القائمة على التشكيك والفتنة والعبث بالأفئدة والعقول، أي أخبار تأتي من هنا أو هناك، هذا شيء طبيعي أن نتوقف أمامها كثيرا.

وختم بقوله: "هناك مؤامرة مؤكدة، ويكفي ما رأيناه في بلادنا خلال السنوات الماضية من العبث في هذه المقدرات، والرغبة من الكبار في العالم بالسيطرة على دول العالم العربي."

وحل الدكتور سعد الدين الهلالي ضيفا على الحلقة الثانية من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، وتحدث حول عدد من القضايا الفقهية الشائكة مثل التنمر الديني والفقهي وحكم الحجاب وحلق اللحية ورأيه في تنبؤات ليلى عبداللطيف وغيرها من القضايا.