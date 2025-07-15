كتب- نشأت علي:

قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن التحركات المصرية المكثفة التي تقودها القيادة السياسية والأجهزة المعنية في الوقت الراهن، تعكس الالتزام الثابت للدولة المصرية بمسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأوضح "محسب"، في بيان، أن التحركات الدبلوماسية والأمنية التي يقودها حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة، بتكليف مباشر من القيادة السياسية، تؤكد الدور المحوري لمصر كوسيط رئيسي في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، وتثبيت التهدئة في القطاع، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها "رشاد" مؤخرًا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تندرج ضمن المساعي الحثيثة لتقريب وجهات النظر، وتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

تنسيق مصري - قطري يعكس رؤية مشتركة

أكد "محسب"، أن التنسيق المصري القطري يعكس رؤية مشتركة تقوم على أهمية وقف الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الجانبين.

وشدد على أن مصر تتمسك بحل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويراعي الأبعاد الإنسانية في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

تحركات دبلوماسية موازية

كما أشار إلى أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تأتي مكملة للجهود الأمنية والاستخباراتية، حيث التقى مؤخرًا نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في العاصمة البلجيكية بروكسل، في لقاء استعرض خلاله الجهود المصرية المبذولة لوقف الحرب، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

إشادة بالدعم الأوروبي وتحذير من الصمت الدولي

أشاد "محسب"، بالدعم الأوروبي، وخاصة من الجانب الإسباني، لموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا أساسيًا لمصر في جهودها لوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين.

ودعا "محسب"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، قائلًا: "استمرار الصمت الدولي يزيد من معاناة الأبرياء، ويفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع، وهو ما تحذر منه مصر وتسعى بكل طاقاتها لوقفه من خلال تحركاتها في كافة المسارات".

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