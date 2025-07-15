حالة الطقس اليوم.. حرارة شديدة تصل لـ41 درجة

كتب- محمد نصار:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: 35 درجة مئوية في الظل.

- جنوب الصعيد: 41 درجة مئوية.

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