توجيهات عاجلة من وزير الري بعد لقاء عدد من النواب

كتب- محمد نصار:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من المطالب المرتبطة باحتياجات المواطنين في دوائرهم.

شمل اللقاء النائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب مكرم رضوان، حيث جرى استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من السادة النواب، وذلك في ضوء حرص الوزارة على دراسة هذه المطالب بما يتماشى مع القوانين والاشتراطات المنظمة.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية اللقاءات الدورية مع النواب للاستماع إلى مقترحاتهم، وتوجيه الجهات المعنية بالوزارة إلى فحص ودراسة الطلبات المقدمة من المواطنين بشكل دقيق.

وقد وجّه الدكتور سويلم بمعاينة أحد المواقع على ترعة الكلابية لتحديد مدى الحاجة إلى تنفيذ أعمال تطوير أو صيانة، مع التأكيد على عدم التأثير سلبًا على القطاع المائي للترعة.

كما وجه بدراسة إمكانية تخصيص قطعة أرض مملوكة للوزارة بمقابل انتفاع لصالح أحد مراكز الشباب بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وذلك بما يتوافق مع خطة الوزارة في إدارة الأصول والأملاك، ومعاينة عاجلة لأحد الكباري على ترعة الصلاحات بالدقهلية لتقييم حالته الفنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على الوضع القائم على الطبيعة.

يأتي هذا اللقاء في إطار منهج الوزارة القائم على الاستجابة لاحتياجات المواطنين بالتنسيق مع نواب البرلمان، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية.

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