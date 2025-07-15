كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم الألفي، أنه كان يؤيد زيادة عدد مقاعد البرلمان بدلًا من الإبقاء على العدد الحالي دون تغيير يذكر.

وقال الألفي خلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي": "هناك كتل كبيرة وعائلات لها تاريخ تحتاج أن تظل موجودة في الحياة السياسية، وأن تحافظ على علاقتها بالدولة حتى لو كانت معارضة".

وتابع: "أفضل قناة للتواصل بين المجتمع والدولة في بلد مثل مصر هي البرلمان، لقد نشأنا -كما نشأ جيلي- على متابعة ملخص أعمال البرلمان بعد نشرة الأخبار المسائية في التلفزيون".

وطالب الألفي بتسليط الضوء على أعمال البرلمان بشكل أكبر، مشيرا إلى أن النواب حاليا مظلومون، فهم لا يحظون بنفس الشهرة التي كان يتمتع بها نواب الماضي.

وأوضح: "كنت أعرف نصف أعضاء البرلمان على الأقل، ولو بالشكل والصورة فقط، لكنهم اليوم يحتاجون لدور أكبر مما يحصلون عليه، سواء كانوا من المؤيدين أو المعارضين".

كما تحدث الألفي خلال اللقاء عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها توقعات نسب مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، وأدوار تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في عدد من الدوائر.